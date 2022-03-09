ایران تنشئ أكبر مصنع لانتاج لقاح كورونا في غرب اسيا

بدأت أمس الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من إنشاء أكبر مصنع لإنتاج اللقاح بغرب آسيا والذي انتج حتى اليوم 60 مليون جرعة من لقاح بركت الإيراني في محافظة ألبرز غرب العاصمة طهران بحضور وزير الصحة، بهرام عين ¬اللهي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج اللقاح كوو بركت، الدكتور حميد رضا جمشيدي، بيّن أن مساحة المصنع تبلغ 10 آلاف متر مربع ويتضمن 6 خطوط إنتاج بسعة 6300 لتر من العوامل الحيوية، مشيراً إلى أن المصنع بعد تكميل إنشائه، سينتج بين 300 و350 مليون جرعة من لقاح كووبركت المحلي سنويا.

ولفت جمشيدي إلى أنه تم إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح كووبركت حتى الآن في هذا المصنع، منها 15 مليون جرعة تم تسليمها إلى وزارة الصحة وهناك ما يقارب الـ 35 مليون جرعة متوفرة في المستودعات.

المصدر: وكالة مهر