البيت الأبيض: بايدن لم يتخذ قرارا بعد بشأن حظر استيراد النفط من روسيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، لم يتخذ قرارا بعد، حول فرض حظر محتمل على استيراد الغاز من روسيا. وقالت ساكي في إفادة صحفية: “لا يوجد قرار بعد اتخذ من قبل الرئيس حاليا بشأن حظر استيراد النفط من روسيا. المناقشات مستمرة باستمرار مع الشركاء في أوروبا والعالم بأكمله”.

وأشارت ساكي إلى أن بايدن بحث إمكانية فرض حظر على استيراد النفط من روسيا مع القادة الأوروبيين، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية على تواصل مع كبار منتجي الطاقة وتدرس الفرص المتاحة من أجل الحد من تأثير الوضع في أوكرانيا على أسواق الطاقة العالمية.

المصدر: سبوتنيك