الدفاع الروسية: قوات أسطول بحر البلطيق تراقب تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا مياه بحر البلطيق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2022 - 00:22

الدفاع الروسية: قوات أسطول بحر البلطيق تراقب تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا مياه بحر البلطيق

منذ 2 ساعة 7 March، 2022
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