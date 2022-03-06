موقع “آر تي” باللغة الروسية يعلن تعرضه لهجوم سيبراني من الخارج

تعرض موقع “آر تي” الروسي على الإنترنت لهجوم سيبراني، من الخارج، مصدره الرئيسي تحمل عناوين “آي بي” أمريكية. وقالت الخدمة الصحفية لـ”آر تي”، في تصريح لسبوتنيك إن “موقع [آر تي] على شبكة الإنترنت باللغة الروسية تعرض لهجوم [DDoS] واسع النطاق من الخارج”.

وأضافت الخدمة الصحفية أن “المصدر الرئيسي هي عناوين في الولايات المتحدة، وفي المرتبة الثانية عناوين روسية، ثم هولندا، وبريطانيا، وأوكرانيا، والسويد”.

يأتي ذلك في ظل مواصلة القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي أمس السبت أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد “زلة لسان” من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.

المصدر: سبوتنيك