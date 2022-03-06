“الوكالة الوطنية” : إرسال شبكة الخلوي touch توقف عن العمل منذ ظهر اليوم في منطقة الهرمل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 17:10

“الوكالة الوطنية” : إرسال شبكة الخلوي touch توقف عن العمل منذ ظهر اليوم في منطقة الهرمل

منذ 5 mins 6 March، 2022
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