بدء إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 12:52
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المفتي الشيخ أحمد قبلان: المواطن مجددا ضحية حيتان الأسواق وذئاب محتكريها
اعلام العدو : اصابة اثنين من عناصر شرطة الاحتلال في عملية طعن عند باب الاسباط في القدس المحتلة ومقتل المنفذ
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الجبهة الشعبيّة الفلسطينية تشيد بعملية الطعن في القدس وتدعو إلى الاستمرار في الفعل الشعبي المقاوم
عضو الكنيست بن غفير يعود لاقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وبرفقته عدد من المستوطنين
تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الحادي عشر على التوالي
الدفاع الروسية: دمرنا منظومة الدفاع الجوي إس_300 التابعة للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: استهدفنا 2203 مواقع من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
الدفاع الروسية: قصفنا المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف وأخرجناه عن الخدمة
سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعلى السكان دخول الملاجئ فورا
سلطات ماريوبول: بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية في الـ12 بالتوقيت المحلي
الكرملين أبلغ عدم حاجته إلى وساطة لأن هناك مفاوضات مع الجانب الأوكراني
مفاوضو الوفد الأوكراني: المحادثات مع روسيا تستأنف غداً الإثنين
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف: شعارات واشنطن ضد روسيا أصبحت خطيرة على الأمن الدولي
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:الصين يمكنها لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس الروماني: رومانيا ليست طرفا في الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا
خارجية الصين: نرحب بالمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا ونرفض تصعيد الأزمة
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني عبروا إلى البلدان المجاورة
اتفاق على تقديم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفسيرات مكتوبة حول أسئلتها
النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر: طهران ترحب بتوسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"نيويورك تايمز": علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة
رئيس بوركينا فاسو يعين حكومة موقتة من 25 وزيرا بعد نحو شهرين على الانقلاب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يؤكد أن حكومته تعارض بشدة أي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان أو أي تدخل خارجي
إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بدء إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم)
منذ 30 mins
6 March، 2022
اخبار اوكرانيا
دونيتسك
ماريوبول
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