بدء إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 12:52

بدء إجلاء المدنيين من ماريوبول وضواحيها نحو منطقة نوفوازوفسك داخل أراضي جمهورية دونيتسك (روسيا اليوم)

منذ 30 mins 6 March، 2022
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