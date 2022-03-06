العملية العسكرية الروسية تدخل يومها الحادي عشر

تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الحادي عشر، وسط استمرار الغرب في دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت 2203 مواقع من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة، من بينها: 76 موقع قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية”. وأضاف أنه “حتى الآن تم تدمير 69 طائرة على الأرض و24 طائرة في الجو، و 778 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و62 طائرة بدون طيار”.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية قصفت القوات المسلحة الروسية 61 موقعا من البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى تدمير منظومة إس-300 المضادة للطائرات في أوكرانيا وإسقاط 8 طائرات مقاتلة بينها 4 من طراز سو-27 و6 طائرات بدون طيار”. وتابع أنه “تم تعطيل مطار سلاح الجو الأوكراني في ستاروكونستانتينوف غربي البلاد باستخدام أسلحة عالية الدقة”.

هذا وأعلن متحدث قوات دونيتسك عن “إعادة فتح الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا صباح الأحد”.

من جهة ثانية، قال مصدر روسي مطلع على الصناعة النووية لوكالة سبوتنيك إن “الاشتباكات الأخيرة في المباني الإدارية بالقرب من محطة الطاقة النووية زابوريجيا قد تكون نتيجة لتخزين أوكرانيا لوثائق حول عملها على تطوير الأسلحة النووية هناك”. وأضاف أن السلطات الأوكرانية دمرت جزئيًا، ونقلت، غالبية الوثائق المتعلقة بالقضية من كييف وخاركيف إلى لفيف. وتابع، “في مجالات التوتر المتزايد في العلاقات مع روسيا ، قررت القيادة الأوكرانية إتلاف جميع الوثائق القيمة المخزنة في المراكز العلمية في كييف وخاركوف، أو إجلائها إلى جامعة لفيف بوليتكنيك الوطنية”.

وأشار المصدر إلى أنه تم القيام بذلك حتى تتمكن أوكرانيا من “تجنب اتهام نظامها بوجود عنصر تسلح في البرنامج النووي السلمي لأوكرانيا”. وقال المصدر “وفقا للمعلومات المتاحة، تم العمل هناك على إنتاج قنبلة قذرة واستخراج البلوتونيوم. معدل الإشعاع المرتفع في منطقة تشيرنوبيل أخفى مثل هذا العمل”.

وفي سياق ردود الأفعال على العملية العسكرية المتواصلة، أعلن البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستجدات مفاوضات التهدئة التي جرت بين وفدي روسيا وأوكرانيا، في بيلاروس.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن “الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تعزز المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتقديم تمويل إضافي لأوكرانيا”، حسب البيان.

وحسب البيان، أعرب الرئيس الأميركي عن قلقه حيال الوضع في محطة “زابوروجي” للطاقة النووية. كما رحب بايدن خلال اتصاله بزيلينسكي بقرار شركتي “فيزا” و”ماستر كارد” تعليق خدماتهما في روسيا، وأشار إلى “الجهود المستمرة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها وكذلك القطاع الخاص، لزيادة كلفة عدوان روسيا على أوكرانيا”.

من جانبه، قال زيلينسكي عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه بحث مع الرئيس الأميركي قضايا الأمن، والدعم المالي لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا. وجرت حتى الآن جولتان من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، استضافتها بيلاروس، حيث تم التوصل خلالهما إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين وإيصال المواد الغذائية والأدوية لمحتاجيها.

من جهته، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف الأحد، أن “الخطاب المناهض لروسيا في الولايات المتحدة وصل إلى حد السخافة والشعارات التي يتم ترديدها في واشنطن تشكل خطراً على الأمن العالمي”. وأكد الدبلوماسي الروسي أنه “مستعد للقاء أي سياسي أميركي، بما في ذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس من أجل مناقشة سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي”.

المصدر: سبوتنيك+روسيا اليوم