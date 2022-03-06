صندوق النقد الدولي: العقوبات ضد روسيا تؤثر بشكل ملموس في الاقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا تؤثر بشكل ملموس في الاقتصاد العالمي وحالة الأسواق المالية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الصندوق قوله في بيان اليوم إنه على الرغم من أن الوضع غير مستقر بالأساس إلا أن العواقب الاقتصادية أصبحت جدية الآن مشيرا إلى أن أسعار الطاقة والخامات والقمح وغيره من الحبوب ارتفعت ما زاد من ضغط التضخم الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن تؤثر زيادة الأسعار على العالم كله وخاصة على ذوي المداخيل المنخفضة الذين يشكل شراء الأغذية والوقود الحصة الكبرى من نفقاتهم.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن حزم العقوبات الاقتصادية التى فرضت على روسيا من أمريكا والاتحاد الأوروبي أدت إلى ارتفاع حاد وقياسي فى أسعار النفط والغاز والمعادن والحبوب والسلع الغذائية حول العالم.

المصدر: وكالات