وزارة الاقتصاد تحذر التجار من أي تلاعب بالأمن الغذائي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 22:04

وزارة الاقتصاد تحذر التجار من أي تلاعب بالأمن الغذائي

منذ 3 ساعة 5 March، 2022
أمين سلام
لبنان

كلف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مديرية حماية المستهلك التحقق مما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات عن اخفاء مادة الزيت النباتي. وتبين بعد كشف فريق من المراقبين أن السوبرماركت المعني أعاد عرض عبوات الزيت للبيع أمام العامة.
وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة التجار “من أي تلاعب في عمليات البيع أو تقصد احتكار المواد الغذائية بغية تحقيق ارباح غير مشروعة. وهي لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات الردعية والزجرية بحق كل من توسله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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