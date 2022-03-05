وزارة الاقتصاد تحذر التجار من أي تلاعب بالأمن الغذائي

كلف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مديرية حماية المستهلك التحقق مما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من معطيات عن اخفاء مادة الزيت النباتي. وتبين بعد كشف فريق من المراقبين أن السوبرماركت المعني أعاد عرض عبوات الزيت للبيع أمام العامة.

وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة التجار “من أي تلاعب في عمليات البيع أو تقصد احتكار المواد الغذائية بغية تحقيق ارباح غير مشروعة. وهي لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات الردعية والزجرية بحق كل من توسله نفسه التلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام