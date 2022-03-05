أردوغان أبلغ بوتين بأن زيلينسكي مستعد للقائه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 22:04

أردوغان أبلغ بوتين بأن زيلينسكي مستعد للقائه

منذ 3 ساعة 5 March، 2022
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