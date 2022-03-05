الشيخ الخطيب يدين تفجير الباكستان ويدعو الى عدم الانجرار وراء الفتنة

دان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في بيان، “التفجير الانتحاري بالامس لمسجد بيشاور في الباكستان الذي ازهق حياة مؤمنين أبرياء في بيت من بيوت الله ادى الى حصول مجزرة موصوفة انتهكت حرمته عصابة إرهابية تكفيرية سفكت فيها دماء المصلين في عمل وحشي جبان يندى له جبين الإنسانية”.

وجاء في البيان: “إننا إذ نتوجه بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء وللشعب الباكستاني العزيز، نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، وندعو الحكومة الباكستانية الى تكثيف جهودها لكشف الفاعلين والمحرضين ومعاقبة القتلة المجرمين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعمال الارهابية، كما وندعو الشعب الباكستاني الى الحفاظ على وحدته الوطنية والاسلامية وعدم الانجرار الى الفتنة التي يسعى اليها الاعداء من وراء هذه الجرائم الارهابية. ونطالب علماء المسلمين بتحمل المسؤولية الوطنية والاسلامية بالمبادرة للقيام بكل ما من شأنه توحيد الصف الاسلامي في مواجهة هذا الفكر المتطرف”.

المصدر: موقع المنار