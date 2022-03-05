تجمع لمتقاعدي قوى الامن الداخلي في طرابلس يدعو لاتخاذ اجراءات تصعيدية

أقام متقاعدو قوى الامن الداخلي تجمعا في طرابلس، دعوا خلاله إلى اتخاذ اجراءات تصعيدية، مؤكدين حقهم في الطبابة والاستشفاء وتحسين الوضع المعيشي المزري الذي وصل للحضيض، وفق تعبير رئيس التجمع حسين الايوبي.

وشدد المعتصمون على أن تحركاتهم ضد سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها السلطة والتقاعس في تنفيذ المطالب. وأكدوا ان المصارف ستكون هدف التحركات المقبلة بسبب استهتارها في صرف الرواتب كاملة لجميع المتقاعدين.

وهاجم المعتصمون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، محملينه المسؤولية عن إذلال العسكر، وفق تعبير شفيع الايوبي احد الرتباء المتقاعدين.

المصدر: موقع المنار