الاستخبارات الروسية: قاعدة “التنف” الاميركية في سوريا باتت معسكرا لتدريب إرهابيي “داعش” قبل إرسالهم إلى دونباس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2022 - 00:10

الاستخبارات الروسية: قاعدة “التنف” الاميركية في سوريا باتت معسكرا لتدريب إرهابيي “داعش” قبل إرسالهم إلى دونباس (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 4 March، 2022
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