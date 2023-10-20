قواعد اميركية في مرمى الهجمات مجددا

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ان مجاهديها استهدفوا مساء اليوم قاعدة الاحتلال الاميركي “عين الاسد” برشقة صاروخية. كما اعلنت استهداف قاعدة ‫الاحتلال الاميركي في حقل غاز كونيكو شمال شرق دير الزور. وكانت قاعدة التنف الاميركية تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.

واليوم قالت وزارة الحرب الاميركية ان سفينة حربية أميركية تبحر بالقرب من سواحل البلاد في البحر الأحمر، اعترضت عدة صواريخ أطلقت من اليمن.

وفي مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم البنتاغون، مساء الخميس، أعلن أن مدمرة أميركية كانت “تجوب شمال البحر الأحمر”، اليوم، أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة “أطلقها الحوثيون في اليمن ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل” حسب تعبيره.

إذاعة جيش الاحتلال قالت ان “حوالي 5 صواريخ أطلقت من اليمن تجاه “اسرائيل” واعترضتها البارجة الأميركية”.