تحويل ارصدة مشتركي الخليوي الى الليرة، وتساؤلات حول السعر الذي ستذهب اليه التعرفة

في قطاع الاتصالات حوّلت شركتا الفا وتاتش اليومَ ارصدةَ المشتركينَ من الدولارِ الى الليرةِ اللبنانية على قاعدةِ سعرِ الصرف 1515 ليرة للدولار الواحد.

وبعدَ هذه الخطوةِ التي وضعَها وزيرُ الاتصالاتِ من ضمنِ خطتِه لزيادةِ ايراداتِ قطاعِ الاتصالاتِ يسالُ اللبنانيونَ عن الاسعارِ التي سيذهبُ اليها لاحقاً احتسابُ التعرفةِ في الاتصالاتِ الخلوية ، وعلى ايِ سعرِ صرفٍ ستكون.

وفي هذا الاطار، يجري التداول بطرحينِ الاول يعتمد سعرَ منصّة “صيرفة” وعلى اساسه تقومُ شركتا الخلَوي بتخفيضِ التكلفةِ بنسبةِ 67 في المئة ، والطرحُ الثاني يقترحُ احتسابَ التعرفةِ على أساسِ دولارِ الثمانيةِ الافِ ليرة.

المصدر: المنار