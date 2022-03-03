بوتين لماكرون: نعتزم مواصلة القتال بلا هوادة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي “التشكيلات القومية” خلال “العملية الخاصة لحماية دونباس”.

وأضاف في محادثة هاتفية مع ماكرون أن “القوات المسلحة الروسية تبذل كل ما في وسعها خلال العملية للحفاظ على حياة المدنيين”.

وشدد بوتين على أن “مهام العملية العسكرية الخاصة ستُنفذ على أي حال، وأن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية في موقفنا التفاوضي”.

ووفقا لبيان الكرملين، فقد دعا بوتين الرئيس الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أراضي أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم