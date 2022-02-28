بدء المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في مقاطعة غوميل البيلاروسية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2022 - 13:08

بدء المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في مقاطعة غوميل البيلاروسية (روسيا اليوم)

منذ 35 mins 28 February، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة