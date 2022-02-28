بدء المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في مقاطعة غوميل البيلاروسية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 13:08
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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت 1114 منشأة وبنية تحتية عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يحكم السيطرة على كافة الأجواء الأوكرانية
الدفاع الروسية: يمكن لسكان العاصمة الأوكرانية مغادرتها بحريّة عبر الممر الآمن كييف - فاسيلكوف
بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية
رئيس الوفد الروسي المفاوض: موسكو معنية بالتوصل إلى اتفاق بشكل سريع مع كييف ويجب أن يكون في مصلحة الطرفين
الرئاسة الأوكرانية: الهدف الرئيسي من المحادثات مع موسكو هو وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب بانضمام بلاده الفوري إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الأوكراني: كييف ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بموجب إجراء خاص
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت لصالح عقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا
ممثل روسيا في مجلس حقوق الإنسان: لطالما طالبت موسكو بالحوار البناء بشأن وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا
الناتو: الحلفاء يكثفون دعمهم لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات ومساعدات إنسانية ومالية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: مصممون على فرض أشد الإجراءات الاقتصادية ضد الرئيس الروسي بسبب حملته على أوكرانيا
وزير الحرب البريطاني: أنصح البريطانيين بعدم السفر للقتال في أوكرانيا وهناك طرق أخرى للمساعدة
وزير خارجية لاتفيا: البرلمان يقر تشريعاً يسمح للمتطوعين بالقتال في أوكرانيا
رئاسة وزراء جورجيا: العقوبات الغربية لن تغير موقف موسكو وتبليسي لن تشارك فيها
وزير الخارجية الصيني: نعارض العقوبات الغربية الجماعية غير القانونية على روسيا
الخارجية الإيرانية: نرحب بأي حوار بين أوكرانيا وروسيا والحل السياسي هو الخيار الوحيد
وزارة الدفاع التركية: أنقرة مستمرة في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا ونبذل الجهود لإحلال السلام في المنطقة
جامعة الدول العربية: ندعو إلى الانخراط في عمل دولي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا سياسياً لتحقيق الأمن للجميع
وزير الداخلية يكلف فرق الوزارة بالتنسيق مع الصليب الأحمر لإخراج اللبنانيين المحاصرين في ماريبول إلى بولندا ورومانيا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستقبل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي الإسماعيلي
قوات العدو تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة المحتلة وتداهم منازل عدد من الأسرى المحررين في بيت لحم وتسلمهم بلاغات لمقابلتهم
سرايا القدس - كتيبة جنين: نعلن عن دخولنا مرحلة جديدة في حال استمرار حملة السلطة ولن يمر يوم من دون استهداف جنود العدو
هيئة شؤون الأسرى: حالة من الغليان تسود جميع سجون الاحتلال في ظل ممارسات واعتداءات إدارة السجون بحق الأسرى
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية من نوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض في حجة
الخارجية الإيرانية: تم تدوين نحو 98% من مسودة الاتفاق النووي في فيينا
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة "بالغة الأهمية" لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يشيد بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي
حزب الله: ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة وعدم السماح للعدو باستغلال أي ثغرة
حزب الله: الانجاز ضد الإرهاب يضاف إلى الانجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ضد المقاومة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بدء المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في مقاطعة غوميل البيلاروسية (روسيا اليوم)
منذ 35 mins
28 February، 2022
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