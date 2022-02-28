متقاعدو قوى الأمن سلموا إدارات المصارف في النبطية كتبا لسحب كامل رواتبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 13:08

متقاعدو قوى الأمن سلموا إدارات المصارف في النبطية كتبا لسحب كامل رواتبهم

منذ 14 mins 28 February، 2022
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لبنان

نفذ متقاعدو قوى الامن الداخلي في النبطية تحركا احتجاجيا ضد المصارف وجمعية المصارف التي لا تسمح لهم آخر الشهر بقبض كامل رواتبهم انما تحدد لهم القيمة الواجب سحبها عبر الصراف الآلي وهي لا تزيد عن مليون و500 ألف كل عشرة أيام. ولهذه الغاية، تجمعوا قرب النادي الحسيني في النبطية وانتظموا في مسيرة رافعة العلم اللبناني مخترقة شارع محمود فقيه ودخلت الى المصارف وسلم المتقاعدون مديريها كتبا تمنت السماح لهم بسحب كامل رواتبهم وليس بتجزئتها. ثم توجهوا الى المصارف في شارع المصارف في النبطية وسلموها كتبا للغاية نفسها.

وأصدر المتقاعدون بيانا في نهاية التحرك، جاء فيه: “من تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي الى السادة مدراء البنوك الرئيسية: إن مطالبنا نحن رجال قوى الامن الداخلي- متقاعدين وفي الخدمة الفعلية- هي لا لتقسيط الرواتب، بل الراتب يدفع  كاملا دون نقصان أو عمولات مهما كان نوعها نقدا على صندوق البنك وكل الأموال التي ترد الى حساب توطين راتب المتقاعد او عنصر الخدمة الفعلية غير خاضعة  للتقسيط ولا سقف مطلقا للسحوبات عليها. إن حقوقنا مقدسة ومكرسة بموجب الدستور والقوانين ولا يحق لأي سلطة اتخاذ القرار بشأنها والتصرف بها وكل تعاميم مصرف لبنان لا تعنينا  لأنها مخالفة للقوانين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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