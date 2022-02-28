أوكرانيا تدعو “المرتزقة” للقتال على أراضيها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 00:06

أوكرانيا تدعو “المرتزقة” للقتال على أراضيها

منذ 17 mins 27 February، 2022
اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا إن “الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم”.

واضاف كوليبا “الأجانب الذين يريدون الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي ضمن الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أحثكم على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم”.

هذا وأعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي تشكيل فيلق دفاع إقليمي أجنبي في البلاد، وأشار إلى أن كل من يريد أن يأتي ويقف إلى جانب الأوكرانيين، يمكنه فعل ذلك.

المصدر: روسيا اليوم

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