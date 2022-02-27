العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الأحد ثلاثة مقدسيين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وأسيرًا محررًا بالبلدة القديمة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مخابرات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الناشط المقدسي خالد الزير أثناء تواجده في حي الشيخ جراح للتضامن مع اهالي الحي المهددين بالتهجير القسري وموسى خلف، خلال تصديهم لاقتحام عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير، لحي الشيخ جراح ومطالبته بمغادرة الحي”.

وتابعت المصادر “كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وسام كاشور، من حارة السعدية بالقدس القديمة”.

المصدر: فلسطين اليوم