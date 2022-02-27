العدو الاسرائيلي يواصل سياسيته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

أخطرت قوات العدو الاسرائيلي الأحد بهدم ثلاثة منازل وحظيرة أغنام وأسوار استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت اليوم قرية الولجة وسلمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء تبلغ مساحة كل منها حوالي 200 متر مربع، تعود لكل من نبيل خالد حسين حجاجلة، وعصام خليفة، وأحمد إبراهيم الأعرج”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال سلمت المواطن مصطفى عودة إخطارا بهدم حظيرة أغنام، والمواطن محمود أبو علي، إخطارا بهدم أسوار استنادية”.

المصدر: فلسطين اليوم