القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك تقول أنها سيطرت على 12 منطقة سكنية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 23:20

القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك تقول أنها سيطرت على 12 منطقة سكنية جديدة

منذ 15 mins 26 February، 2022
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