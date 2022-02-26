البنتاغون ينفي مشاركة قوات أميركية في عمليات أوكرانية ضد الأسطول الروسي بالبحر الأسود

نفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) مشاركة قوات أميركية في عمليات للبحرية الأوكرانية قبالة جزيرة زميني بالبحر الأسود، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 6 زوارق من البحرية الأوكرانية حاولت الهجوم على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، في تغريدة على “تويتر”: “ادعاءات روسيا بشأن مشاركة الولايات المتحدة بأي شكل في عمليات للبحرية الأوكرانية قرب جزيرة زميني مغلوطة. لم نقدم أي معلومات استخبارات ومراقبة واستطلاع أو أي نوع من الدعم. سجلوا ذلك باعتباره كذبة جديدة من وزارة الدفاع الروسية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم السبت، تدمير 6 زوارق من البحرية الأوكرانية، بعدما حاولت الهجوم على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، كانت تجلي جنودا أوكرانيين سلموا أسلحتهم من جزيرة “زميني” [جزيرة الثعبان].

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن “16 زورقا من البحرية الأوكرانية حاولوا أمس مهاجمة سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، أثناء إجلاء 82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم من جزيرة الثعبان”.

وأضاف كوناشينكوف أنه “تم تدمير 6 زوارق أوكرانية أثناء الهجوم، بينما لم يصب أي من العسكريين الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الزوارق الأوكرانية كانت تعمل تحت غطاء زوارق مدنية، وكانت تسعى للانتقام من الجنود الذين ألقوا أسلحتهم، ثم اتهام الجيش الروسي بقتل الأسرى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه تم رصد تحليق طائرات أميركية بدون طيار أثناء الاشتباكات مع الزوارق الأوكرانية، مرجحا وجود احتمالية كبيرة بأن تكون الطائرات الأميركية هي التي وجهت الزوارق الأوكرانية إلى سفن الأسطول الروسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وقال بهذا الصدد، إن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتا دونباس الشعبيتان إلى روسيا بطلب للمساعدة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك