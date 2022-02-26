الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة تحييان الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي

أحيت وزارة الدفاع وهيئة الأركان، اليوم السبت، الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي.

وقال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إن الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي كان له الفضل بعد الله في رسم المعالم الأساسية للنهوض بالأمة لمواجهة الطغاة.

وأضاف أن كل المعطيات والحقائق والإنجازات على الأرض اليوم تبشر شعبنا وأمتنا بنصر كبير وعظيم خلال المرحلة القادمة.

وأكد أن الحقائق لدى اليمنيين تكشفت في المناطق المحتلة أن الدولة موجودة في العاصمة صنعاء وهي التي تدافع عن اليمن وعزته.

واعتبر ممارسات العدوان في المناطق المحتلة من تجويع ونشر الرعب ممارسات إذلال وهمجية وطغيان، لافتا إلى أن الشعب وصل إلى قناعات تؤكد أن العدوان له أهداف ومرامي تستهدف اليمن كله دون استثناء هذا الطرف أو ذاك.

وبيّن أن قوى محور المقاومة برزت كقوة رئيسية فاعلة في مواجهة ومجابهة المخططات الاستعمارية الغربية وأنه يواجه مخططات الكيان الصهيوني سواء في الداخل الفلسطيني أو على مستوى المنطقة.

وأوضح أن الكيان الصهيوني اليوم لم يعد يمتلك القوة وتلك الحالة التي صورتها لنا وسائل الإعلام الغربية، وهناك قلق ورعب وخوف يجتاح الكيان الصهيوني وكل ما قام ويقوم وسيقوم به هو صراع من أجل البقاء.

تخلل الفعالية قصيدة شعرية ألقاها الشاعر معاذ الجنيد، ونشيد لفرقة أنصارالله الإنشادية، ونبذة تعريفية عن الشهيد القائد من إنتاج الإعلام الحربي اُستعرض فيها حديث قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عن الشهيد القائد رضوان الله عليه وما حمله من مسؤولية في مرحلة خطيرة وحساسة تمر بها الأمة، وبنى أمة تحركت على أساس مشروع الشهيد القرآني محققاً انجازاً عظيماً للأمة بعظم المشروع نفسه وعظم ارتباطه واعتماده وتوكله بالله سبحانه وتعالى.

المصدر: المسيرة