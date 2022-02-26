روسيا والسودان يؤكدان سعيهما لتطوير التعاون العسكري والأمني

أكد الجانبان الروسي والسوداني عزمهما “تطويرالتعاون الثنائي في المجالين العسكري والأمني”، وذلك خلال محادثات أجراها مسؤول سوداني رفيع مع المسؤولين في موسكو. وفي تصريحات صحفية قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن نائب الوزير ألكسندر فومين التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين “تبادلا الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

من جهته، جاء في بيان صدر عن مجلس السيادة الانتقالي أن دقلو وفومين بحثا “العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.

وذكر المجلس أن الجانبين أكدا “ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن”.

وأشار البيان إلى أن نائب وزير الدفاع الروسي أعلن “التزام بلاده تعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، وعزمها التعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

كما أفاد المجلس أن دقلو التقى في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ليبحث معه أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وروسيا في جميع المجالات وعلى كافة المستويات الثنائية والدولية.

ووفقا لبيان المجلس فقد اتفق الجانبان على “تفعيل جميع الاتفاقيات السابقة في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والأمنية، وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات”.

المصدر: روسيا اليوم