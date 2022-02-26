الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 18:40

الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
أخبار موقع المنار

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