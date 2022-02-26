الرئيس البولندي يؤكد تأييده فكرة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا تأييده فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى منحها صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد فورًا. وقال دودا، في تغريدة على تويتر، “أوكرانيا ستحصل على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار”.

في سياق متصل، أعلن نائب وزير الداخلية والإدارة البولندي بافل سفيرناكر أن نحو 100 ألف شخص عبروا، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى بلاده قادمين من أوكرانيا على خلفية التطورات هناك.

وأعلنت وكالة الاستثمار والتجارة البولندية تعليق العمل مع الاستثمارات الروسية والمستثمرين الروس العاملين ببولندا، نتيجة التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى ما اسمته “العمل العدواني الروسي ضد أوكرانيا”. ولفتت الوكالة إلى أن مكاتبها في العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة البيلاروسية مينسك، لا تزال مفتوحة، موضحة أن “رجال الأعمال البولنديين قد يحتاجون إليها”.

المصدر: سبوتنيك