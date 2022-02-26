الدفاع الروسية: بعض وسائل الإعلام المؤيدة لأوكرانيا تنشر معلومات مضللة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية “تواصل بنجاح تنفيذ مهامها القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، مضيفة أنه “خلال ذلك، يلاحظ وجود ضخ كبير للمعلومات المضللة الهستيرية من جانب مؤيدين لأوكرانيا على الشبكات الاجتماعية وفي الإنترنت”.

وتابعت الوزارة “لقد حذرنا جميع وسائل الإعلام من أننا نعلم بشكل موثوق، بتحضير المخابرات الأوكرانية لضخ كميات كبيرة من المعلومات المزيفة والمضللة، وطلبنا منها توخي الحذر الشديد. لكن للأسف، لم تنصت لنا بعض وسائل الإعلام الروسية، وخاصة صحيفة نوفايا غازيتا، التي واصلت بهمة ونشاط نشر المعلومات المزيفة التي يروجها جهاز الأمن الأوكراني”.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الصحيفة ا تزعم بأنها لا تقدم سوى “الحقائق التي تم التحقق منها”، ولكنها “تروج للأكاذيب الأوكرانية عن سقوط آلاف القتلى من العسكريين الروس وتدمير المئات من المدرعات الروسية والطائرات”. ويتم تقديم كل ذلك، وكما في السنوات الماضية، تحت زعم النضال من أجل “حرية الكلمة”.

وأشارت الوزارة، إلى أن صيغة هذه الأكاذيب لا تتغير والمهم فيها الزعيق عن “جرائم الحرب” وعن “استخدام الذخيرة المحرمة” وعن “الكارثة الإنسانية” وعن الخسائر المزعومة بين العسكريين.

ونوهت الوزارة، إلى أن “هدف هذه الحملة، بقي كما في السنوات السابقة، أثناء عملية مكافحة الإرهاب في جنوب روسيا، وخلال عملية إرغام جورجيا على السلام، وخلال مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا، تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية بأي وسيلة”.

المصدر: روسيا اليوم