بيسكوف: بعد رفض الطرف الأوكراني التفاوض استأنفت القوات الروسية تقدمها بعد ظهر اليوم وفقا للخطة المعتمدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 15:30

بيسكوف: بعد رفض الطرف الأوكراني التفاوض استأنفت القوات الروسية تقدمها بعد ظهر اليوم وفقا للخطة المعتمدة

منذ 12 mins 26 February، 2022
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