معدل التضخم الأمريكي يصل لأعلى مستوياته منذ 39 عاماً

سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ نحو39 عاماً.

ونقلت شبكة “سي ان بي سي” الأمريكية عن وزارة التجارة قولها إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مقياس التضخم الأساسي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفع خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 5.2 بالمئة عن العام الماضي أي أعلى قليلاً من تقديرات الخبراء البالغة 5.1 بالمئة وهو المستوى الأعلى منذ عام 1983.

وأوضحت الشبكة أنه بإضافة أسعار الغذاء والطاقة ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 6.1 بالمئة وهي أقوى زيادة منذ شهر شباط عام 1982 كما أن الإنفاق الاستهلاكي تسارع بشكل أسرع من المتوقع حيث ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة في الشهر مقابل تقديرات 1.6 بالمئة وبعد انخفاض الإنفاق بنسبة 0.8 بالمئة في شهر كانون الأول الماضي.

وبلغ إجمالي المدخرات الشخصية 1.17 تريليون دولار والتي ترجمت إلى معدل 6.4 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ شهر كانون الأول لعام 2013.

المصدر: سبوتنيك