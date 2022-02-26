القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط مروحية روسية وطائرة من طراز سوخوي 25 باستخدام منظومة إس 300 للدفاع الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 03:10

القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط مروحية روسية وطائرة من طراز سوخوي 25 باستخدام منظومة إس 300 للدفاع الجوي

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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