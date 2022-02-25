موسكو لـ كييف: هل تريدون المفاوضات ام لا؟.

تحدثت مواقع اخبارية عالمية ان الاتحاد الاوروبي وبريطانيا قررت فرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزير خارجيته.

من جهتها أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على العقوبات كما ترد دائما وبما يناسبها، واعتبرت ان العقوبات دليل على ضعف الغرب.

و صرحت المتحدثة أن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.

وقالت ان على كييف فهم هل تريد مفاوضات مع روسيا؟. وقالت زاخاروفا تعليقاً على إمكانية إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف “ليفهموا الآن، بأنفسهم، هل هم يريدون هذه المفاوضات أم لا. ولنقل بأنه بالتوازي مع بيان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي توارى فجأة (عن الأنظار) ، يظهر علينا الوزير كوليبا على الفور، ليقول إنه يجب جر روسيا إلى لاهاي”.

و أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم، أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا، وذلك في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا..

وكان الرئيس الروسي بوتين دعا اليوم الجيش الأوكراني الى تولي السلطة قائلا: يبدو أنه من الاسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد. وحث الجيش الاوكراني على ما وصفه عدم الانصياع للنازيين ومنعهم من استخدام الأطفال والعائلات كدرع بشري.

المصدر: سبوتنيك