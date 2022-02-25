السيد صفي الدين: ما يجري في اوكرانيا دليل اضافي على تخلي واشنطن عن حلفائها

في بيروت، أكد رئيسُ المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين انَ الاحداثَ الدائرةَ بين روسيا واوكرانيا دليلٌ اضافيٌ على تخلي واشنطن عن حلفائها.

وخلالَ رعايتِه حفلَ اطلاقِ وحدةِ الانشطةِ الاعلاميةِ بالتعاون مع دار الولاء، الموسوعةَ الكاملةَ لآثارِ سيدِ شهداءِ المقاومة الاسلامية السيد عباس الموسوي شدد السيد صفي الدين على انَ رهانَ البعضِ في لبنانَ على الدعمِ الاميركي هو رهانٌ خاسر. مشدداً على انَ خلاصَ لبنانَ والمنطقةِ من كلِّ المآسي يكونُ بالتحررِ الحقيقي من الهيمنة الاميركية.

المصدر: قناة المنار