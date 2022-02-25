الشيخ القطان أشاد بجهود شعبة المعلومات: لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل البعيد عن الإجرام والإرهاب والقتل

حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان خلال تصريحه السياسي في تصريح ، “الجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في تصديها للمجموعات الإرهابية التكفيرية في لبنان”، وقال: “نشيد بهذه العملية التي قامت بها قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بكشف تلك الخلية المجرمة الحاقدة والإرهابية التي أرادت أن تفتك وتضرب وحدتنا الوطنية والإسلامية”.

وأضاف “إن كشف مثل هذه الخلايا ومثل هؤلاء يجعلنا أكثر إيمانا بوجوب التنبه من هؤلاء التكفيريين المجرمين، فهم إنما يعبرون عن فكر قائم بحد ذاته هويته التكفير والإجرام. كما يتوجب علينا أن نعمل بجد على نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل البعيد عن الإجرام والإرهاب والقتل، لأنه لو قدر لهذه المجموعة أن تدخل بأحزمتها الناسفة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وتفجر، لكان سينتج عن ذلك فتنة، وكان يعد ذلك ضربا لوحدتنا الوطنية في لبنان”.

وختم “ليس كل من يحمل هوية يمثل أهل هذه الهوية، فلقد حمل هؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الهوية الفلسطينية، لكنهم لا ينتمون لا إلى فلسطين، ولا يمثلون الأخوة الفلسطينيين المجاهدين الوسطيين في منهجهم، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام