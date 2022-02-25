موراليس: الولايات المتحدة دفعت روسيا وأوكرانيا للصدام

أكد رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أن الولايات المتحدة بتدخلها دفعت روسيا وأوكرانيا للصدام.

وقال: “الحرب ليست حلا أبدا. نحن ممثلو ثقافة السلام.. بوليفيا بلد مسالم ومعاد للإمبريالية وندين التدخل الأمريكي لدفع دولتين للصدام.. روسيا وأوكرانيا.. لا يمكن لأوروبا أن تصبح مسرحا للولايات المتحدة ضد الدول ذات السيادة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية”، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن “المدنيين ليسوا في خطر”، وأن “حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل”.

المصدر: وكالات