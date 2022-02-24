رئيسة المفوضية الأوروبية: وصلنا لمرحلة عدم الاعتماد على الغاز الروسي ومستعدون لاحتمال تدفق اللاجئين الأوكرانيين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2022 - 15:50
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق عملية عسكرية خاصة في دونباس بجنوب شرق اوكرانيا
الكرملين: الرئيس بوتين سيحدد المدة الزمنية للعملية العسكرية بالاعتماد على مجرياتها
الكرملين: هدف العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة اوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدا لشعبنا
وزارة الدفاع الروسية: تم تدمير البنية التحتية للقوات الجوية الأوكرانية
تعرض مقر الاستخبارات الاوكرانية في وسط العاصمة كييف الى قصف صاروخي
القوات الشعبية في لوغانسك: حاصرنا القوات الاوكرانية وندعوها للخروج عبر الممرات الآمنة
رئيس اقليم لوغانسك: المقر الرئيسي لعمليات القوات المشتركة الاوكرانية في دونباس دمّر بالكامل
ليوند باسيتشنيك: أقليّة من الموالين للغرب ترهب الشعب الاوكراني ونحن ندافع عن اراضينا
القوات الشعبية في لوغانسك: العملية العسكرية ستنتهي بعد اخراج القوات الاوكرانية من لوغانسك ودونيتسك
جهاز أمن الدولة الروسي: حرس الحدود الاوكراني أخلوا كل مراكزهم على طول الحدود الروسية الاوكرانية
وزارة الداخلية الأوكرانية: دخول أرتال من الدبابات الروسية الى مناطق لوغانسك وسومي وخاركيف وتشيرنيهيف
الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي: لدينا عدد كبير من المصابين نتيجة القصف الروسي
رويترز عن الرئاسة الاوكرانية: مقتل نحو 40 جنديا اوكرانيا وإصابة العشرات
الدفاع الروسية: القوات الاوكرانية تواصل قصف مناطق مدنية في دونباس ما ادى الى وقوع ضحايا من المدنيين في لوغانسك ودونيتسك
الخارجية الصينية: لن ندعم أطراف الازمة الاوكرانية بأي أسلحة على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الامريكية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: جذور أزمة أوكرانيا تعود الى استفزازات حلف شمال الاطلسي
السفير الروسي السابق في لبنان الكسندر زاسبكين للمنار: منطقة دونباس حتى الآن هي جزئياً تحت سيطرة السلطات المحلية
زاسبكين للمنار: الاستفزازات الاوكرانية وتسرب المجموعات الارهابية الى اراضي دونباس دفع روسيا الى تنفيذ هذه العملية
رئيسة المفوضية الاوروبية: العقوبات الاقتصادية التي سنفرضها على روسيا ستزيد من تضخم الاقتصاد الروسي
أورسولا فون دير لاين: كل الدول الاوروبية وضعت خطة طوارئ لاستقبال اللاجئين من اوكرانيا
المستشار الالماني اولاف شولتس: بوتين يهدد الامن والسلام في كل اوروبا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: الغزو الروسي لاوكرانيا كارثة لقارتنا وأدعو الى عقد اجتماع عاجل لجميع قادة النيتو
الاتحاد الاوروبي: العملية الروسية سيكون لها عواقب وخيمة وتكاليف باهظة
حلف شمال الاطلسي: ندين بأشد العبارات الهجوم الروسي المروع وغير المبرر على اوكرانيا
أ ف ب: تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وفدا من "ألفاريز ومارسال" ويستمع لشرح حول مراحل تقييم الداتا التي وصلت الى الشركة
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية عبس في محافظة حجة في اليمن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
السيد نصرالله: نحن نسير بإتجاه إزالة اسرائيل من الوجود والوضع الداخلي الصهيوني والتحولات الدولية متجهة نحو إزالة اسرائيل
السيد نصرالله: هذا الكيان الصهيوني مؤقت وذاهب إلى الزوال وإذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان سترى كل بأسنا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لصحيفة معاريف: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأسرها"
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن صفقة موسعة بقيمة 6 مليارات دولار مع "شركة إيرباص" تضمّ 31 طائرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
رئيسة المفوضية الأوروبية: وصلنا لمرحلة عدم الاعتماد على الغاز الروسي ومستعدون لاحتمال تدفق اللاجئين الأوكرانيين (سبوتنيك)
منذ 45 mins
24 February، 2022
الغاز الروسي
اللاجئين الأوكرانيين
رئيسة المفوضية الأوروبية
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