الكرملين: المفاوضات بين بوتين وزيلينسكي ممكنة شرط التحدث بمخاوف روسيا الأمنية

صرّح الكرملين أن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا حتى يتم “حل مشاكل مفهموم الخطوط الحمراء”، موضحاً “لقد صغنا هذا الأمر بوضوح يتمثل في وضع محايد، ويعني التخلي عن أنظمة تسلح.. السؤال هنا هو ما إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة لذلك”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح الخميس أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا. وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية، مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة، وشددت في الوقت نفسه على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

المصدر: روسيا اليوم