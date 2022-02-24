وفد من حزب الله زار رؤساء الادارات في سرايا صيدا وعرض معهم لمشاكل عملهم

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم أحمد دكور وأحمد جبيلي، رؤساء الدوائر والمصالح الرسمية في سرايا صيدا الحكومية، مطلعا على سير العمل فيها خصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي أثرت على آلية عمل الموظفين وانعكاسها سلبا على مصالح المواطنين.

واعلن بيان للحزب ” ان الوفد بحث مع رؤساء الوحدات الإدارية في المشاكل التقنية واللوجستية التي تعاني منها لتقوم بعملها بالمستوى الأدنى المطلوب وسبل حلها ولو بشكل جزئي أو مرحلي”.

وشملت الجولة أميني السجل العقاري في صيدا باسم حسن، وصور حسين خليل، ورؤساء المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح ، مصلحة الاسكان بالتكليف المهندس سليم ضاهر مصلحة الإقتصاد علي شكرون ، دائرة العمل بالتكليف الدكتور روجيه رحيم ، مصلحة الزراعة المهندسة سوسن حمزة ، طبابة قضاء صيدا الدكتورة ريما عبود، دائرة التنظيم المدني المهندسة نزهات كالو، مصلحة المالية سمير حسين ، مأمور نفوس لبنان الجنوبي وسام حايك ورئيسة دائرة نفوس صيدا ساندرا ديب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام