بالفيديو | أبرز ما جاء في مقابلة السيد نصرالله مع قناة المنار عن السيد عباس الموسوي

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان القناعة الراسخة والثقة الثابتة هي أن الكيان الصهيوني مؤقت وسيزول من الوجود، وان الموضوع مسألة وقت فقط. وخلال حوار خاص مع قناة المنار عن سيرة القائد الشهيد السيد عباس الموسوي شدد سماحته على ان المقاومة هي اقوى من اي زمن مضى، وجمهورها اكبر واقوى من اي وقت سابق.

وعن مرحلة اجتياح العدو الاسرائيلي للبنان عام 1982، وبداية العمل المقاوم لحزب الله تحدث سماحته عن الدور الذي قام به السيد الشهيد عباس الموسوي في هذه المرحلة الدقيقة وقراراه مقاومة الاحتلال ومباركة الامام الخميني قدس سره رغم كل الظروف القاسية.

واعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان الموضوع الانساني في لبنان بات وجهة نظر، مشدداً على ضرورة دعم المظلوم والوقوف الى جانبه بكافة الوسائل الممكنة. وتساءل السيد حول ماذا يمكن ان يكسب من يقدم سلاحه ويستسلم للعدو.

المصدر: المنار