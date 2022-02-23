الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 21:16

الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

منذ 1 ساعة 23 February، 2022
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 22-02-2022 الساعة 13.23 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 407 متراً ولمدة 7 دقائق.

وبتاريخ 23-02-2022 اعتباراً من الساعة 3.35 ولغاية الساعة 5.42، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة حوالى 333 متراً، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين وإطلاق رشقات نارية فوق البقعة البحرية المذكورة.

وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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