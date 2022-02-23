الحلبي: مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة واقر تعديل الرسوم على جواز السفر

أشار وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إلى أن “المجلس وجه تنويها لقوى الأمن مهنئا بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات”.

واوضح ان “المجلس اقر معظم بنود الجلسة وهي: تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة، تعديل الرسوم على جواز السفر، وعرضنا المراسيم المتعلقة بالجامعة اللبنانية في ما يخص الملاك والتفرغ والتي أكد رئيس الحكومة أنه قيد الدرس”.

وتوجه الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وقال: “مواضيعكم ذات عناية وللتمهل قليلا والعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد”.

في ما يخص خطة الكهرباء، كشف الحلبي أن “اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة الملف اجتمعت أمس وسوف تجتمع غدا، وهناك ملاحظات ومواضيع سيتم درسها غدا ضمن اللجنة خلال اجتماع برئاسة ميقاتي، لأن هناك ملاحظات أبداها البعض ووجه رسالة الى وزارة الطاقة وطلب من الأخير التعديل المناسب، على أمل أنه إذا أقرت غدا وكان الإتفاق تاما بعد إدخال التعديلات سنكون قريبا بجلسة في بعبدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام