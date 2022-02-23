الرئيس بوتين: مصالح روسيا غير قابلة للتفاوض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن”مصالح بلاده وأمنَها غيرُ قابلةٍ للتفاوض”. وشددَ بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، على أن روسيا لا تزالُ منفتحةً على الحوارِ المباشرِ لإيجادِ حلولٍ دبلوماسيةٍ للأزماتِ وعلى رأسها الأزمةُ الراهنةُ مع أوكرانيا.

كما وعد الرئيس الروسي بالاستمرار في تطوير قدرات الجيش والأسطول الروسيين والتكنولوجيا الرقمية المتطورة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن الأسلحةِ الفَرْط صوتية.

وفرضت اميركا والاتحاد الاوروبي عقوباتٍ جديدة على روسيا على خلفية قرارِها الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك وداينتسك. ونشرت صحيفة نيوزويك الاميركية ان واشنطن حذرت اوكرانيا من غزة روسي واسع النطاق في غضون 48 ساعة.

في الاثناء ، أصدر الجيش الأوكراني أمراً بتعبئة جنود الاحتياط بعدما أمرت روسيا قواتِها بالاستعدادِ لدعمِ المناطقِ المستقلةِ في شرق البلاد.

وقالت القواتُ البريةُ الأوكرانية، سيتمُ استدعاءُ جنودِ الاحتياطِ الذين تتراوحُ أعمارُهم ما بينَ 18 و60 عاماً واِنَ الدعواتِ ستبدأُ اليومَ والحدَّ الأقصى لفترةِ الخدمةِ هو عامٌ واحد”. في الاثناء ، دعت وزارةُ الخارجيةِ الأوكرانية مواطنيها إلى مغادرةِ روسيا في أقربِ وقتٍ ممكن ، وقالت الوزارةُ اِنها توصي المواطنينَ الأوكرانيين بعدمِ السفرِ إلى روسيا وأولئكَ الموجودينَ هناك بالمغادرةِ فورا”.

هذا واعلنت وسائلُ اعلامٍ اوكرانيةٌ عن هجومٍ سيبراني استهدفَ عدداً من المواقعِ الحكوميةِ ما ادى لتعطيلها ،وافادت وكالةُ رويترز للانباء عن خروجِ مواقعِ الحكومةِ والخارجيةِ في اوكرانيا عن الخدمة.

المصدر: قناة المنار