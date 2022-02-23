إنزال علم روسيا عن سفارتها لدى أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2022 - 18:14

إنزال علم روسيا عن سفارتها لدى أوكرانيا

منذ 53 mins 23 February، 2022
كييف
أخبار دولية - اوكرانيا

أنزل العلم الروسي عن سفارة البلاد في كييف، اليوم الأربعاء، مع استمرار عملية إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا وسط توتر حاد بين البلدين.
وأكدت السفارة الروسية بدء عملية إجلاء موظفيها، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، حيث لا تجري في المنطقة أي مظاهرات أو مسيرات بينما تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطني على ضمان الأمن.
وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا لحماية حياتهم وضمان سلامتهم.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توتر حاد بين البلدين تصاعد الاثنين الماضي بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، فيما أكد رئيسها، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح