جمهورية دونيتسك: ليست هناك قوات روسية في أراضينا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة دونباس عن عدم وجود أي قوات روسية في أراضيها في الوقت الحالي، مرجحة إمكانية نشرها هناك في المستقبل.

وصرح رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أثناء موجز صحفي عقده الأربعاء “ليس هناك أي قوات روسية في أراضي الجمهورية حاليا، لكن تواجدها هناك ممكن في المستقبل”. ولفت بوشيلين إلى أن الاتفاقية المبرمة بين جمهورية دونيتسك وروسيا تشكل أرضية قانونية لنشر موسكو قواتها هناك.

وحذر رئيس جمهورية دونيتسك من خطورة الوضع عند خطوط التماس مع قوات الحكومة الأوكرانية، مشيرا إلى تكثيف عمليات القصف من الجانب الأوكراني منذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كما أكد بوشيلين أن القوات الأوكرانية لأول مرة منذ فترة طويلة قصفت الجمهورية بواسطة راجمات الصواريخ “غراد” المحرمة بموجب اتفاقيات مينسك.

وحذر رئيس جمهورية دونيتسك من أن القوات الأوكرانية قد تشن هجوما جديدا “في أي لحظة”، قائلا إن سلطات الجمهورية تحبط يوميا نشاطات خلايا نائمة ومجموعات تخريبية و”ليس من المستبعد تنفيذ أعمال إرهابية جديدة”.

المصدر: روسيا اليوم