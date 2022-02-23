الجيش: توقيف 431 شخصا حصيلة التدابير الأمنية خلال كانون الثاني المنصرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 13:40

الجيش: توقيف 431 شخصا حصيلة التدابير الأمنية خلال كانون الثاني المنصرم

منذ 14 mins 23 February، 2022
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني المنصرم هي: توقيف 431 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية”.

شملت المضبوطات 49 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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