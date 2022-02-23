معركة الأسرى تدخل يومها الـ18.. اعتصام داخل الزنازين ورفض الخروج منها أبرز خطوات اليوم

لليوم الثامن عشر على التوالي يواصل الأسرى في معتقلات العدو الاسرائيلي الأربعاء معركتهم ضد السجان الصهيوني، وسط مضايقات من قبل مصلحة السجون وتهديد الأسرى بمزيد من الخطوات التصعيدية.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الأسرى وفي يومهم الثامن عشر قرروا الاعتصام داخل الزنازين بالإضافة إلى رفض الخروج منها وإزعاج وإرباك للسجان في الفترة المسائية”.

وكان الأسرى قد نفذوا بالأمس إضراباً عن الطعام ليوم واحد فقط، وذلك احتجاجاً على الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال بحقهم”.

وتأتي خطوات الأسرى بعد أن أقرت إدارة سجون العدو جملة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم، في محاولة جديدة لاستهداف ُمنجزات الحركة الأسيرة.

المصدر: فلسطين اليوم