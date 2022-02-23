فيسبوك يطلق ميزة جديدة في 150 دولة

قال مالك شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ إن تطبيق فيسبوك أطلق ميزة الفيديو القصير “Reels” في أكثر من 150 دولة، في خطوة لتوسيع تنسيق المحتوى الأسرع نمواً.

وسلطت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، التي فقدت مؤخراً ثلث قيمتها السوقية بعد تقرير أرباح سيئ، الضوء على ميزة الفيديو القصير “Reels” كأولوية رئيسية.

وقالت إن إطلاق الميزة يأتي لمساعدة منشئي المحتوى في كسب المال، ونعمل على توسيع اختبارات الإعلانات، مشيرةً إلى أن الميزة تتضمن خصائص المزج ومشاركة القصص.

وأطلقت “ميتا” الميزة نفسها على انستغرام في عام 2020، وعلى فيسبوك في عام 2021 منافسةً لتطبيق الفيديو القصير الشهير “TikTok”، المملوك لشركة “ByteDance” الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

المصدر: الميادين