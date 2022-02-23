عالم مناعة روسي: تناول مستحضرات تعزيز المناعة لن يوفر الوقاية من كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 07:22

عالم مناعة روسي: تناول مستحضرات تعزيز المناعة لن يوفر الوقاية من كورونا

منذ 49 mins 23 February، 2022
Drugs Immunity
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن نيقولاي كريوتشكوف عالم المناعة الروسي أن تناول مستحضرات تعزيز المناعة لن يوفر الوقاية اللازمة من فيروس كورونا .
وقال كريوتشكوف: “يمكن أن تؤثر هذه المستحضرات مثلاً في نشاط بعض أنواع خلايا المناعة أو في المناعة الفطرية والمكتسبة ولكن هذا التأثير لا يعني أن الشخص الذي يتناول هذه المستحضرات يحصل على وقاية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإنفلونزا أو عدوى الفيروس التاجي المستجد كورونا.
وأشار عالم المناعة الروسي الى أن التقلبات في بعض مؤشرات منظومة المناعة لا تشير إلى فعالية هذه المستحضرات لأن قدرتها على تغيير نشاط منظومة الإنترفيرون ولا يعني أنها ستخفض من خطر الإصابة بهذه العدوى المرضية أو تلك.
وأوضح نيقولاي أنه من أجل معرفة ما إذا كان بالإمكان استخدام هذه المستحضرات للوقاية من العدوى المرضية يجب إجراء دراسات علمية جدية لتحديد فعاليتها رغم أن هذه المستحضرات لن تلحق أي ضرر بالصحة مشيراً إلى أن التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من كورونا.

المصدر: نوفوستي

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