توقعات ببلوغ سعر ألف متر مكعب من الغاز في أوروبا ألفي يورو

توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بلوغ سعر ألف متر مكعب من الغاز في أوروبا ألفي يورو بعد قرار ألمانيا بإلغاء عقد “التيار الشمالي 2”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ميدفيديف قوله: “أصدر المستشار الألماني أولاف شولتس تعليماته بوقف اعتماد خط أنابيب “التيار الشمالي 2″، حسناً مرحباً بكم في العالم الجديد حيث سيدفع الأوروبيون قريباً 2000 يورو لكل ألف متر مكعب من الغاز”.

وأمر المستشار الألماني أولاف شولتس وزارة الاقتصاد بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع “التيار الشمالي 2” من أجل إلغاء العقد.

المصدر: وكالات