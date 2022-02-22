بايدن: ما أقدم عليه بوتين هو بداية اجتياح لأراضي أوكرانيا وهذا يتطلب ردا حاسما

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن “الخطوة الروسية الأخيرة بداية اجتياح للأراضي الأوكرانية، وسنبدأ في فرض عقوبات أقوى من تلك التي فرضناها في العام 2014، وما أقدم عليه بوتين يتطلب ردا حاسما وسريعا من قبل المجتمع الدولي”.

وسأل: “من يعتقد نفسه بوتين كي يعلن ضم الأراضي التي تدخل ضمن سيادة دول أخرى؟”، وتابع: “أعلن أول حزمة من العقوبات التي ستفرض على روسيا، وروسيا أعلنت اقتطاع جزء كبير من أوكرانيا وهذا بداية غزو جديد لأوكرانيا، وسنبدأ في تنفيذ 4 حزم من العقوبات على مؤسسات روسية”.

وكشف أن “عملنا مع ألمانيا كي نضمن أن مشروع نورد ستريم 2 لن يمضي قدما”، مضيفاً ” اعتبارا من غد سنبدأ تطبيق حزمة عقوبات على النخبة السياسية الروسية، كما وأعلن فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دائرة الحكم الروسية وسنستهدف عائلاتهم”.

وأعلن بايدن أنه “لا نية لدينا لمحاربة روسيا لكننا نريد أن نرسل رسالة إلى موسكو بأننا لن نترك حلفاءنا وسندعمهم، ونعتقد أن روسيا ستذهب أبعد من ذلك وهي اقتربت أكثر من حدود أوكرانيا، وحصول بوتين على إذن من البرلمان الروسي باستخدام القوات خارج روسيا ينذر بالمزيد من التصعيد، إذا استمرت روسيا في هذا المسار فستتحمل المسؤولية وحدها، ونراقب إمدادات الطاقة منعا لأي عرقلة أو تعطيل، وسأتخذ إجراءات صارمة كي تستهدف العقوبات الاقتصاد الروسي على نحو لا يضر باستقرار أسواق الطاقة العالمية، وأقول لبوتين نحن موحدون في دعمنا لأوكرانيا وفي دفاعنا عن الناتو، وتصدينا للتهديدات الروسية”.

المصدر: وكالات